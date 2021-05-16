دخول عدد من السفن التجارية إلى ميناء بنغازي البحري

رست السفينة (تاليا أف) الخط الملاحي MSC الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية اليوم الأحد السادس عشر من مايو الجاري بميناء بنغازى البحري وعلى متنها عدد 430 حاوية بضائع متنوعة.

ودخول السفينة (بي أف اسبرينزا) الوكيل الملاحي شركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 391 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وأيضاً السفينة ( شارلي) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليببا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 342 حاوية بضائع مختلفة.

وسفينة نقل الحبوب (سي سكانر) الوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 5000 طن من حبوب القمح.

بالإضافة إلى السفينة (ماناساس فلاور) الوكيل الملاحي شركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 3400 طن من مادة الإسمنت السائب.

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