الاقتصاد الليبي يعيش حالةَ تفاؤل مُعزّزةً بأجندة اقتصادية مهمّة

يعيش الاقتصاد الليبي حالة تفاؤل مُعزّزةٌ بحالة الاستقرار السياسي والعسكري، الذي تعيشه ليبيا، منذ مطلع العام الجاري؛ ممّا دفع وشجّع دول الجوار ودول إقليمية على المشاركة في فعاليات اقتصادية مرتقبة، خلال مايو الجاري، إلى جانب إبداء رغبة بعض الدول في إعادة الرحلات الجوية من وإلى ليبيا.

وتحتضن طرابلس بعد أيام معرض ليبيا للإنشاءات، الذي تشارك فيه 35 شركة تونسية و 18 شركة تركية و 18 شركة إيطالية، بمشاركة ليبية واسعة تتمثل، حتى الآن، في 80 شركة.

وفي 23 مايو الجاري؛ ينطلق المنتدى والمعرض “الليبي التونسي” الاقتصادي بمشاركة أكثر من 150شركة تونسية، وسط توقعات بإبرام عدد كبير من الاتفاقيات بين الطرفيْن؛ الأمر الذي يساهم في تعزيز التجارة البينية.

وعادت، اليوم الاثنين، الخطوط التونسية للطيران إلى ليبيا، عبر بوابة مطاريْ طرابلس وبنغازي، بعد توقف دام ثماني سنوات.

وفي أبريل الماضي؛ استقبل مسؤولو وزارة المواصلات في حكومة الوحدة، وفدًا مالطيًا رفيع المستوى، حيث ناقش الطرفان إمكانية عودة الخطوط المالطية.

وفي سياق متصل، استقبل محمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة، في السادس من مايو الجاري، وفدًا تركيًا، حيث اطلعهم، خلال اجتماع موسّع، على الترتيبات اللوجستية؛ تمهيدًا لعودة الطيران التركي.

كل هذه المؤشرات؛ تعطي دفعةً للاقتصاد المحلي للنهوض، وسط مطالبات بالإبقاء على الاستقرار؛ لضمان استمرار انتعاش الملف الاقتصاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية