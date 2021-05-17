غرفة التجارة “مصراتة” تسعى لتعزيز التبادل التجاري مع مصر

بحث رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، محمد الرعيض، مع سفير مصر لدى ليبيا، محمد ثروت سليم؛ خطوات تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلديْن.

ونُوقشت في الاجتماع، الذي عقد بمقر الغرفة وشارك فيه نائب رئيس لجنة الإدارة وأعضاء الغرفة ومجموعة من رجال الأعمال والتجار المنتسبين للغرفة؛ أهم الصعوبات التي تُواجه التجار ورجال الأعمال في التجارة بين البلديْن، إذ طالب التجار ورجال الأعمال، السفير؛ بالتعجيل بتسهيل إجراءات العمالة الوافدة إلى ليبيا.

من جهته، أكد السفير المصري على بذل كل الجهود لتسريع عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، في أقرب وقت، إلى جانب دخول التجار والمواطنين الليبيين إلى مصر، وفتح الرحلات الجوية بين طرابلس والقاهرة، بالإضافة إلى الرحلات الحالية بين طرابلس والإسكندرية.

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