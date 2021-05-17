اقتصاد

خاص: المركزي يكشف لصدى الاقتصادية موعد اجتماعات لجنة سعر الصرف..ومستجدات هامة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن اجتماعات اللجنة الفنية المختصة بتوحيد سعر الصرف ستنطلق يوم الأحد القادم الموافق 23 مايو.

ووفقاً للمركزي فبعد اجتماعات اللجنة الفنية سيعقد اجتماع مجلس إدارة المركزي بكافة أعضاءه .

وكان أمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قد وجه دعوة تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليها لأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لحضور اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2021 وذلك يوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021 .

وتتضمن الدعوة بنود الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الفنية المكلفة بتوحيد سعر الصرف حول الموضوعات المحالة إليها .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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