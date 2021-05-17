منتدى اقتصادي لليبيا بتونس الشهر القادم

تعتزم تونس احتضان “المنتدى الاقتصادي لليبيا” يومي 7 و 8 يونيو المقبل تحت تنظيم الجمعية الإيطالية الليبية للتنمية التجارية.

وجاء في بيان للجمعية أنها أنهت مهمتها التي استمرت ثلاثة أيام في مصراتة والتقت خلالها بعدد كبير من كبار التجار وممثلي الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات والمنظمات المالية.

وقال البيان إن الجمعية تنشد من وراء لقاءاتها بمصراتة فهم وتحديد احتياجات الليبيين والمساهمة التي يمكن أن تقدمها الشركات الإيطالية في مرحلة إعادة إعمار ليبيا، وفق وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

وصرح رئيس الجمعية اللييبية الإيطالية ساندرو فراتيني بأن النتائج التي حققتها الشركات الليبية رائعة على الرغم من الصعوبات الميدانية والظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة .

وأضاف فراتيني: “تتمتع ليبيا بإمكانيات هائلة في ظل توفر الموارد والتراث الثقافي والتعليمي للسكان ولا سيما الشباب ذوي الإمكانات القوية وهي كلها عوامل يجب استغلالها بشكل أكبر لإنشاء اقتصاد متنوع وديناميكي”.

وأردف رئيس الجمعية أن شركات مصراتة أكدت هذه الافكار إذ قامت باستثمارات كبيرة ونفذت خطوط إنتاج جديدة وتوسعات ومشاريع ناجحة في وقت قصير نسبيا، وفق البيان.

من جانبه أعرب رئيس بلدية مصراتة محمود السقطري عن رغبته في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مرحبا بالجمعية ورواد الأعمال الإيطاليين في مدينة مصراتة، وفق الوكالة الإيطالية.

وتابع السقطري أن المناطق الحرة من أهم الموارد الاقتصادية لما لها من دور فاعل في التحركات التجارية بين الدول لإعفائها من أي قيود ضريبية تساهم في نمو الاقتصاد وتسهيل حركة التجارة العالمية.

وذكر العميد أن الجمعية الإيطالية تجد أن المنطقة الحرة بمصراتة بيئة استثمارية متطورة ومنظمة بشكل جيد ومناسبة لاستقبال عمليات صناعية وتجارية وخدمية كبيرة ومتاحة لمن يرغب في الاستثمار.

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