اقتصاد

السعودية تُحذّر من جائحةٍ جديدةٍ تُهدّد الاقتصاد العالمي

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت مبادرة “مستقبل الاستثمار”، تقريرًا كشفت فيه عن تهديد جائحةٍ جديدةٍ للاقتصاد العالمي، بعدما كاد أن يتحسّن.

المبادرة؛ حذرت، في تقريرها، من مرض السلّ، الذي وصفته بـ”الجائحة العالمية المرتقبة” التي ستُهدّد الاقتصاد العالمي، متوقعةً خسائر تصل إلى 16,7 تريليون دولار نتيجةً لتداعيات المرض بحلول عام 2050.

وشددت مبادرة “مستقبل الاستثمار”، بالسعودية، على أهمية سدّ فجوة التمويل للبحث والتطوير المتعلقين بالسلّ فقط، المقدر بـ1,3 مليار دولار سنويًا، لتفادي الجائحة والتقليل من أضرارها، إلى جانب ذلك؛ شددت على ضرورة بحث قضية تمويل لقاح عالمي ضد السلّ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك