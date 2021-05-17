السعودية تُحذّر من جائحةٍ جديدةٍ تُهدّد الاقتصاد العالمي

أصدرت مبادرة “مستقبل الاستثمار”، تقريرًا كشفت فيه عن تهديد جائحةٍ جديدةٍ للاقتصاد العالمي، بعدما كاد أن يتحسّن.

المبادرة؛ حذرت، في تقريرها، من مرض السلّ، الذي وصفته بـ”الجائحة العالمية المرتقبة” التي ستُهدّد الاقتصاد العالمي، متوقعةً خسائر تصل إلى 16,7 تريليون دولار نتيجةً لتداعيات المرض بحلول عام 2050.

وشددت مبادرة “مستقبل الاستثمار”، بالسعودية، على أهمية سدّ فجوة التمويل للبحث والتطوير المتعلقين بالسلّ فقط، المقدر بـ1,3 مليار دولار سنويًا، لتفادي الجائحة والتقليل من أضرارها، إلى جانب ذلك؛ شددت على ضرورة بحث قضية تمويل لقاح عالمي ضد السلّ.

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