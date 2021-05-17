‏الشنطي يشارك في الاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية لمنظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة

عقد اليوم الإثنين السابع عشر من مايو الجاري الاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية لمنظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة بمشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي عبر تقنية الفيديو (زوم) وبصفته النائب الثاني للمنظمة .

نوقش خلاله موضوع التسليم وتقرير المراجعة والمناصب الشاغرة باللجنة التنفيذية والنظر في طلبات العضوية الجديدة ، والوضع في شمال موزمبيق وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

وتمت أيضاً مناقشة دستور الاجتماع بالنصاب واعتماد جدول الأعمال، والنظر في محضر الاجتماع الثامن عشر واعتماده بالإضافة إلى مناقشة المسائل الناشئة وتقارير كلا من رئيس المنظمة للعرض والأمين العام ورئيس مركز البحوث والممثلين الاقليميين.‏

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