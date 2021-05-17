مدير مطار معيتيقة: عودة رحلات الخطوط التونسية رسالة بأن الوضع في ليبيا أفضل

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، اليوم الإثنين إن عودة الرحلات للخطوط التونسية هي رسالة إلى الشركات الدولية الأخرى بإن الوضع الأمني والفني والتشغيلي في ليبيا أفضل.

وأوضح الطبيب لـ”أخبارليبيا24″ أن مطاري معيتيقة بطرابلس وبنينا ببنغازي شهدتا هبوط طائرتي الخطوط التونسية، وهذا يعتبر مُطمئنًا لباقي الشركات الدولية وأن الوضع في ليبيا في تحسن مستمر.

وأضاف مدير عام المطار أن مراسم استقبال وصول أولى الرحلات بمعيتيقه بعد غياب دام لسنوات كان بحضور سفير دولة تونس لدى ليبيا بالعاصمة طرابلس.

وأفاد الطبيب، أن الخطوط التونسية طالبت بأن تكون هناك رحلة يومية مجدولة إلى مطار معيتيقة، وثلاثة رحلات أسبوعية إلى مطار بنينا، داعياً باقي الشركات الدولية بعودة رحلاتها من وإلى ليبيا.

وكان مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية في إدارة مطار بنينا الدولي، أسامة الفرجاني، أكد أن الخطوط التونسية عادت بشكل رسمي لتنفيذ رحلات من وإلى المطار بواقع ثلاث رحلات أسبوعية.

وأوضح الفرجاني لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، أن مطار بنينا استقبل طائرة تابعة للخطوط التونسية بعد توقف دام سنوات، لافتاً أن رحلات شركة الخطوط التونسية ستكون مجدولة خلال أيام الإثنين والأربعاء والجمعة.

وأضاف مدير مكتب الشؤون الإدارية، أن إمكانية الحجز عبر الخطوط التونسية ستكون متوفرة عبر المكاتب، حتى يتم افتتاح مكتب ومحطة رسمية في مطار بنينا الدولي.

يذكر أن الخطوط التونسية أعلنت عن موعدين في وقت سابق وتم تأجيلها من قبلهم، وأعلنت قبل أيام عن عودة الرحلات من وإلى ليبيا دون تحديد تاريخ محدد.