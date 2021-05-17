البنك الدولي يعتزم تقديم منحة بقيمة ملياري دولار لدعم السودان

واشنطن 17 مايو 2021 ( وال )- قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا ” حافظ غانم “، إن البنك يعتزم تقديم منحة لدعم السودان بمبلغ ملياري دولار، بجانب دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية وتعزيز استخدام التقنية .

وشدد ” غانم ” في كلمة خلال مؤتمر دعم التحول الديمقراطي للسودان بالعاصمة الفرنسية باريس ، اليوم الإثنين على ضرورة العمل على تقوية رأس المال البشري في السودان عبر البنك والشركاء الدوليين، مؤكدا أن السودان سيحقق فُرصًا كبيرة وأنه يزخر بثروة حيوانية كبيرة .

وأوضح أن الموقع الجغرافي للسودان يؤهله للوصول إلى الأسواق الإقليمية خاصة في الشمال ، بجانب إمكانياته الضخمة التى ستؤدي إلى تهيئة مناخ الاستثمار .

ودعا نائب رئيس البنك الدولي، المجتمع الدولي لمواصلة دعم السودان، مؤكدًا أن البنك الدولي يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في السودان.

وقال ” حافظ غانم ” إن البنك الدولي يتطلع للمزيد من العمل مع الحكومة السودانية، وإن الشراكة مع البنك الدولي أمر بالغ الأهمية ، منوها بأن السودان استعاد عضويته الكاملة في البنك الدولي، ومطالباً المستثمرين باستغلال الفرص الماثلة والمتاحة في السودان . (وال)

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