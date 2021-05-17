“إيلون ماسك” يُوجّه ضربة جديدة “لبيتكوين”

هزة قوية هذه المرة أصابت “بيتكوين”، بسبب استمرار الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” إيلون ماسك التغريد حول العملات الإلكترونية.

وقام “ماسك” بالرد في الساعات الماضية على تغريدة في إدراج سابق له، بأن تيسلا رُبما تبيع ما تملكه من العملة الرقمية بيتكوين، ما نتج عنها انخفاض قيمة بيتكوين بدأت عند 10% واستمرت حتى وصلت 20% قبل ساعات، وبلغت قيمتها عند الساعة 3 عصرا بتوقيت ليبيا 43.5 آلاف دولار.

وكان إيلون ماسك قد كشف عبر تويتر قبل أيام بأن تيسلا توقفت فعلياً عن قبول بيتكوين لسداد عمليات شراء سياراتها، مبرراً ذلك بنتيجة تداعيات التعدين على المناخ وزيادة استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

قبل ذلك أجرى إيلون ماسك استطلاعاً عبر تويتر، تساءل فيه ما إذا يرغب الناس في إنشاء تعاون مع عملة دوغ كوين التي تبلغ قيمتها حسب تداولات اليوم 50 سنتاً، وأظهرت نتائج الاستطلاعات قبول المشاركين في الاستطلاع والذي بلغ عددهم نحو 4 ملايين متابع، قبول 78٪ منهم التعاون مع دوغ كوين، فيما عارض الفكرة 22% أيّ تعاون.

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