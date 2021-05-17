وزير الصحة يجتمع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية لمناقشة جملة من المواضيع

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ” علي الزناتي” مع وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” وبحضور مدير مستشار الوزيرة “عمر الكوحه” ومستشار وزير الصحة .

تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع منها: مراكز التوحد وتبعيتها وتنظيم عملها وتفعيلها، وتم التأكيد على أن مراكز التوحد اختصاص أصيل لوزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك جرى الحديث حول أهمية تنسيق الجهود بين الوزارتين من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن في كامل ربوع الوطن

كما تم الاتفاق على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لفئات الاشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التطعيمات ضد كوفيد19 لهذه الفئات في مقار إقامتهم وسكناهم، وكذلك البدء في إعداد مذكرة تفاهم تحدد الإطار العام للتعاون المستقبلي بين الوزارتين على أن تستمر الاجتماعات واللقاءات بين الجانبين وعلى مختلف المستويات.

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