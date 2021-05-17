بوجواري يناقش فتح القُنصلية المالطية في بنغازي

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ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري مع وكيل وزارة الشؤون الخارجية المالطية كريستوفر كوتاير الإجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المالطية في مدينة بنغازي.

وبحث بوجواري خلال اللقاء الذي حضره السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا التنسيق لعقد لقاءات مع غُرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي والعمل على إمكانية فتح خط بحري وعودة الشركات المالطية لمُباشرة أعمالها.

وأكد رئيس المجلس – وفقاً للمكتب الاعلامي للبلدية – استعداد بلدية بنغازي للتعاون التام بشأن فتح القُنصلية المالطية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية والجهات الأمنية ذات العلاقة.

وتعهد بوجواري بتهيئة الظروف لعودة الشركات المالطية للعمل في مدينة بنغازي.