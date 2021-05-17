الشركة العامة للكهرباء تنفي ما تناولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حدوث حريق في محطة كهرباء الخمس

طرابلس 17 مايو 2021 ( وال )- نفت الشركة العامة للكهرباء ما تناولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حدوث حريق في محطة كهرباء الخمس.

وأكدت الشركة عبر موقعها أن الخبر عاري عن الصحة والمحطة تعمل بصورة طبيعية، ودعت السادة المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة ٠

وأوضحت الشركة أن الشبكة العامة شهدت خروج الوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة الجبل الغربي الغازية بقدرة إنتاجية 260 ميغا وات، وإلى حين صيانة الوحدتين من قبل فرق الصيانة بالمحطة، سيترتب عن ذلك زيادة طرح الأحمال من ساعتين إلى ثلاث ساعات٠ (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال