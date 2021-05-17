الفرق الفنية التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية تقوم بصيانة ثلاثة ضواغط بحقل آمال النفطي

طرابلس 17 مايو 2021 م ( وال ) – ذكرت شركة الهروج للعمليات النفطية أن قسم صيانة الضواغط في حقل آمال النفطي، تمكن من إتمام عمليات الصيانة بنجاح، لضغط غاز الرفع رقم ( 1 ) بالمحطة رقم ( 1 ) ووضعها على الإنتاج، لتكون هذه الضاغطة الـ ( 3 ) التي يتم صيانتها من قبل فرق الصيانة بالحقل.

وأضافت الشركة عبر موقعها “إن الفرق الفنية أجرت الصيانة ، بحقل أمال النفطي، لعدد ثلاث ضواغط الذي كان يتم سابقًا عن طريق شركات خدمية وعمالة أجنبية”.

وعبرت لجنة الإدارة بالشركة عن الشكر والتقدير لكافة أعضاء الفريق على هذه المجهودات المتواصلة، وتؤكد بأنها على ثقة تامة بكفاءتهم الفنية وإنها ستواصل دعم وتشجيع كافة مستخدمي الشركة المتميزين بشتى الوسائل والإمكانات المتوفرة. (وال)

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