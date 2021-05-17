الحويج يناقش الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الإثنين، ضم عدد من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص المنتسبين للغرف التجارية، وبحضور مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والإستثمار بالوزارة والمستشار القانوني للوزير

تناول الاجتماع مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص وسُبل معالجتها، وكذلك التي تواجه رجال الأعمال في أداء عملهم وطرح المقترحات التي من شأنها تسهيل الإجراءات وبالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات مع الوزارة والجهات ذات الإختصاص، وأيضا دعم الغرف التجارية بالمناطق وتفعيل دورها المناط بها في تنمية الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات.

ومن جهته شدد الوزير على أهمية دور غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق في تحفيز الإستثمار مع الشريك الأجنبي، وكذلك دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة خاصة التي تعتمد على مواد خام المحلية وتساهم في رفع الناتج المحلي ، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت في وضع معايير وضوابط لتنظيم الغرف التجارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية