وزير الاقتصاد والتجارة يبحث مع هيئة الإشراف على التأمين جهود تنظيم وتطوير سوق التأمين المحلي

طرابلس 17 مايو 2021 ( وال ) – قام وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” بزيارة إلى مقر هيئة الإشراف على التأمين وذلك في إطار متابعة سير العمل بالجهات التابعة للوزارة والإطلاع على المشاكل والعقبات التي تواجهها في أداء مهامها.

وعقد الوزير خلال زيارته اجتماعًا ضم مدير عام الهيئة ” محمد علي ” وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة وبحضور أمين عام الإتحاد الليبي لشركات التأمين ” علي الرقيعي ” بحث خلاله جملة من الملفات والقضايا ذات العلاقة بقطاع التأمين والعمل على تنظيم وتطوير سوق التأمين المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحفيز الاستثمار.

كما حضر وزير الاقتصاد على هامش الزيارة جانبا من الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور لفيف من موظفي الهيئة حيث أثنى الوزير على جهود الإدارات والمكاتب في النهوض بمستوى الأداء بالهيئة وتطوير قطاع التأمين. (وال)

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