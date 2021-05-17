اللجنة الفنية المختصة بتوحيد سعر الصرف تعلن انطلاق اجتماعاتها الأحد القادم

طرابلس 17 مايو 2021 ( وال ) – كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، إن اجتماعات اللجنة الفنية المختصة بتوحيد سعر الصرف ستنطلق يوم الأحد القادم الـ 23 من شهر مايو الجاري.

ووفقاً للمركزي فبعد اجتماعات اللجنة الفنية سيعقد اجتماع مجلس إدارة المركزي بكافة أعضاءه.

وكان أمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قد وجه دعوة لأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لحضور اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2021 وذلك يوم الخميس الموافق الـ 3 من شهر يونيو 2021 .

وتتضمن الدعوة استعراض تقرير اللجنة الفنية المكلفة بتوحيد سعر الصرف حول الموضوعات المحالة إليها. (وال)

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