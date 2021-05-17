وزير الدولة للشئون الاقتصادية : المصرف المركزي سيُوحّد قريبًا وهذه خطوة مستعجلة ومهمة للاقتصاد الليبي

طرابلس 17 مايو 2021 (وال)- أكد وزير الدولة للشئون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل، أن إجراءات توحيد المصرف المركزي ستتخذ قريبًا وهي خطوة مستعجلة ومهمة للاقتصاد الليبي .

وقال الغويل في تصريحات صحفية : (القضايا الأمنية تعرقل تحسين التبادل التجاري داخل ليبيا وتوحيد عمل البنوك بسبب إغلاق الطرق، وستحل مشكلة السيولة بمعالجة الأزمات الأمنية ، وقد أصبح قطاع النفط يشهد تحسنا ملحوظا، وعمليات الإنتاج والتصدير تسير على ما يرام).

وقال وزير الدولة للشئون الاقتصادية : (القضايا الاقتصادية الرئيسية التي نواجهها هي كيفية توحيد الإيرادات والنفقات، وكذلك كيفية الحد من الدين العام) . (وال)

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