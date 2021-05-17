وزير الاقتصاد والتجارة يناقش سُبل توظيف الخارطة الاستمثارية في تنظيم السوق المحلي

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع عدد من الخبراء بمجالات الاقتصاد والإستثمار وأكاديميين بالجامعات الليبية.

تناول الاجتماع مناقشة سُبل توظيف الخارطة الاستمثارية في تنظيم السوق المحلي وتداول السلع والسيطرة على الأسعار، وأيضاً رفع مستوى معيشة المواطن،بالإضافة الى البحث المشروعات الإستثمارية بالخارطة وتوزيعها المكاني والنوعي وكيفية تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ومن جهته أكد الوزير على أن الوزارة ماضية في إتخاذ إجراءات تنفيذية بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات الإختصاص بالدولة، وأيضًا تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص ومنح فرص الإستثمار بكافة المناطق لتحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي .

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