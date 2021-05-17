السفير المصري لدى ليبيا يزور شركة الحديد والصلب بمصراتة

مصراتة 17 مايو 2012 (وال) – قام سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا ” محمد ثروت ” بزيارة إلى مقر شركة الحديد والصلب في مصراتة.

وذكر الموقع الالكتروني للشركة أن السفير المصري ناقش خلال زيارته مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، إمكانيات الاستفادة من الشركات المصرية المختصة وتبادل الخبرات بين الجانبين، وأعلن أنه سيكون حلقة وصل بين الشركات الليبية والمصرية العاملة في هذا المجال .

وأوضح الموقع الجانبين ناقشا خلال هذا الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على مستوى ليبيا العديد من المواضيع المتعلقة بالجانب الصناعي ومدى الاستفادة من بعض الشركات المصرية وتبادل الخبرات بين الجانبين .

وأعرب السفير المصري عن سعادته بهذه الزيارة التي تعرّف من خلالها على حجم العمل الذي تقوم به الشركة، مبدياً رغبته في فتح المزيد من أفق التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين . (وال)

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