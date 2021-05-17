الأناضول : صادرات تركيا إلى ليبيا زادت بنسبة 58 بالمئة

قال رئيس مجموعة تجارية تركية أمس الأحد إن صادرات تركيا إلى ليبيا ارتفعت 58 بالمئة على أساس سنوي بين يناير وأبريل من العام الجاري إلى 826 مليون دولار.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مرتضى كارانفيل رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ، قوله إن صادرات تركيا إلى ليبيا تضاعفت تقريبًا عن المتوسط ​​الإجمالي للبلاد البالغ 33.1٪.

وفي إشارة إلى أن القطاع الخاص التركي متحمس للمشاركة في مشاريع جديدة في ليبيا .

وأضاف كارانفيل ، إن المقاولين الأتراك “لديهم واجبات مهمة فيما يتعلق بالبنية التحتية والبنية الفوقية لإعادة بناء البلاد .

و يمكن للمستثمرين الأتراك أن يلعبوا دورًا أكبر في ليبيا في السنوات القادمة في مجالات الطاقة والصناعة الدفاعية وإعادة التدوير والكيماويات ، وفقًا لما نقلته الوكالة.

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