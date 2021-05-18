وصول 5 آلاف طنٍّ من حبوب القمح إلى ميناء بنغازي

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، عن وصول عدد من السفن والبواخر، إلى أرصفة مينائها.

وبحسب أحدث بيانات، نشرتها الإدارة الإثنين؛ فقد وصلت السفينة “شارلي” التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 342 حاوية بضائع مختلفة، إضافةً إلى وصول سفينة نقل الحبوب “سي سكانر”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الأفق اللامع”، وعلى متنها خمسة آلاف طنٍّ من حبوب القمح.

وأشارت إدارة الميناء إلى وصول سفينة “ماناساس فلاور” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيا التضامن”، وعلى متنها 3,400 طنٍّ من مادة الإسمنت السائب.

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