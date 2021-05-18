اقتصاد

وزارة الاقتصاد: ماضون في منح الفرص الاستثمارية لتحقيق التنمية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع عدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والاستثمار وأكاديميين بالجامعات الليبية؛ خُطط وضع الخارطة الاستثمارية للوزارة، وسُبل تنفيذها.

وتضمن الاجتماع مناقشة سُبل توظيف الخارطة الاستثمارية في تنظيم السوق المحلي وتداول السلع والسيطرة على الأسعار ورفع مستوى معيشة المواطن، إضافةً إلى الاطلاع على المشروعات الاستثمارية بالخارطة، وتوزيعها المكاني والنوعي، وكيفية تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

من جهته، أكد “الحويج” أن وزارته ماضيةٌ في اتخاذ إجراءات تنفيذية، بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص بالدولة، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، ومنح فرص الاستثمار في كافة المناطق؛ لتحقيق التنمية المكانية، والتنويع الاقتصادي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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