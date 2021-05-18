وزارة الاقتصاد: ماضون في منح الفرص الاستثمارية لتحقيق التنمية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع عدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والاستثمار وأكاديميين بالجامعات الليبية؛ خُطط وضع الخارطة الاستثمارية للوزارة، وسُبل تنفيذها.

وتضمن الاجتماع مناقشة سُبل توظيف الخارطة الاستثمارية في تنظيم السوق المحلي وتداول السلع والسيطرة على الأسعار ورفع مستوى معيشة المواطن، إضافةً إلى الاطلاع على المشروعات الاستثمارية بالخارطة، وتوزيعها المكاني والنوعي، وكيفية تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

من جهته، أكد “الحويج” أن وزارته ماضيةٌ في اتخاذ إجراءات تنفيذية، بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص بالدولة، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، ومنح فرص الاستثمار في كافة المناطق؛ لتحقيق التنمية المكانية، والتنويع الاقتصادي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية