مشاورات لتعزيز التبادل التجاري بين مصراتة ومصر

يُواصل السفير المصري لدى ليبيا، محمد ثروت سليم، زياراته إلى الشركات والغرف التجارية بمدينة مصراتة، حيث اطلع على محطة مصراتة البحرية بالمدينة.

وخلال جولته، التقى “ثروت”، رئيس وأعضاء مجلس إدارة المحطة البحرية، للوقوف على تجهيزاتها والاستعدادات لافتتاحها رسميًا، كما بحث الطرفان سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلديْن، خاصةً ما يتعلق بتسيير رحلات بحرية بين محطة مصراتة البحرية، وميناء الإسكندرية.

وناقش “ثروت” مع رئيس الشركة الليبية للحديد والصلب، ومشرفي قطاعيْ الإنتاج والشؤون الفنية، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على مستوى ليبيا؛ الأمور المتعلقة بالجانب الصناعي، ومدى الاستفادة من بعض الشركات المصرية، وتبادل الخبرات بين الجانبيْن.

من جهته، أكد “ثروت” رغبته في أن يكون حلقة تواصل بين الشركة وبعض الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الحديد، والراغبة في فتح آفاق التعاون التجاري، بحسب بيان الشركة.

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