شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال لليوم الثلاثاء 18 مايو

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، في جميع المناطق.

وقالت شركة الكهرباء في نشرتها اليومية الصادرة اليوم والمنشورة على صفحتها الرسمية في موقع فيسوك، إن طرح الأحمال على مناطق الجناح الغربي والجنوبي سيكون (3 ساعات) .

فيما لا تـوجـد ساعات طرح للاحمال في الجناج الشرقي.

وشددت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة.

ودعت الشركة العامة إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة، بالاتصال بالأرقام : 0215825209 / 0214445042 / 0214800990.

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