الولايات المتحدة تمنح تونس 500 مليون دولار

أكد وزير المالية التونسي، علي الكعلي، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، أن الولايات المتحدة ستمنَح تونس 500 مليون دولار؛ لتمويل مشاريعها.

وأفاد “الكعلي”، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أنه كان في زيارة إلى واشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد، مضيفًا أن المنحة ستكون عبر مؤسسة “تحدي الألفية”، لتمويل مشاريع في قطاعات “النقل، والمياه، ودعم المرأة الريفية”.

وفي خضمّ ذلك، تسعى تونس إلى تقليص عبء ديونها، حيث انكمش اقتصادها 8,8 %، العام الماضي، من خلال إجراء محادثات موسعة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية؛ لانتشال اقتصادها من القاع.

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