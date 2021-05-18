خلال زيارته لمدينة سرت.. وزير الصحة يوافق على إيفاد عدد 2 مواطنين للعلاج بالخارج على نفقة الوزارة

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” بزيارة لمدينة سرت والتجول بمستشفى بن سينا ومركز علاج الأورام برفقة عميد بلدية سرت “مختار المعداني” ومدير إدارة الخدمات الصحية “هانيبال أبوشامخة” ومدير مستشفى بن سينا التعليمي “علي الزرقاء” وعدد من المسؤولين.

كما تم من خلال الزيارة مناقشة نواب سرت وعميد البلدية ومدراء الخدمات الصحية ومستشفى بن سينا التعليمي ومركز الأورام والعيادة المجمعة سرت الإحتياجات الضروروية والمستعجلة والهامة، وتمت الموافقة على تذليلها على الفور ووافق على إجراء الصيانات اللازمة لعدد من الاجهزة العاطلة بالمستشفى والعيادة المجمعة وتذليل الصعاب أمام الخدمات الصحية سرت كما أعطى التعليمات لدعم العيادة المجمعة لبعض الاحتياجات والاجهزة اللازمة لقسم النساء ووافق على دعم المدينة بسيارة الكشف المبكر لسرطان الثدى بكافة تجهيزاتها.

ومن جهته وافق الزناتي على إيفاد عدد 2 مواطنين للعلاج بالخارج على نفقة الوزارة بعد الإطلاع على تقاريرهم الطبية ووافق أيضاً على أنشاء مختبر مرجعي بالمدينة وجهاز للإمداد الطبي وأعطى الإذن بدعم مركز الأورام بالإحتياجات اللازمة وتفقد المرضى بالمركز بالإضافة إلى موافقته على تدريب عدد من العناصر من مركز الأورام بدورات تدريبة بجمهورية مصر وزار قسم الكلى وأكد أنهم سيوافقون على عمليات زرع الكلى لكل مواطن لدية متبرع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية