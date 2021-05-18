العامة للكهرباء تطالب الجهات المعنية بالتدخل لحماية شبكات الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء عن سرقة أسلاك نحاس مسافة 3600 متر بإدارة توزيع المرقب، خط نقل مشروع الأبقار القره بوللي من محطة 30 بمنطقة البشينات ( الكسارة ).

كما تم أيضاً سرقة أسلاك نحاس ضغط عالي مسافة ( 3000 متر ) والإعتداء على خط نقل النخيل من 30 اللدائن وسرقة أسلاك مسافة ( 600 متر ) مما أدى إلى فقد التغذية على نحو( 112 ) محول وانقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين والمصانع والمزارع .

وطالبت الشركة بالتدخل من قبل الجهات المعنية ومساندتهم لحماية الشبكة الكهربائية من العابثين بها حيث ينعكس الضرر على المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة كما ينعكس سلباً عليها كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة .

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