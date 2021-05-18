ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع سعر الدولار .. اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، يوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، حيث عزز ضعف الدولار الأمريكي وتزايد الضغوط التضخمية جاذبية المعدن باعتباره وسيلة تحوط من التضخم.

وارتفع الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1869.12 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يناير/ كانون الثاني في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1869.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع أمام منافسيه.

و قفزت الفضة 1.3٪ إلى 28.53 دولار ، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ 2 فبراير/ شباط في الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2910.45 دولار واستقر البلاتين عند 1239.27 دولار.

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