«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار (الثلاثاء 18 مايو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.46 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.43 دينار، والجنيه الاسترليني 6.32 دينار، والليرة التركية 0.535 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.19 دينار، والدرهم الإماراتي 1.21 دينار، والدينار التونسي 1.63 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021:

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