وزارة الحكم المحلي تتعهد بتذليل الصعوبات التي تواجه مشروع تعزيز القدرات المحلية

عقد مستشار الوزير لشؤون التعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد أبو حليقة” اليوم الثلاثاء اجتماعاََ مع مديرة مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود و التعافي “باولا بشيوني”، وبحضور مديرة مكتب التعاون الدولي بالوزارة “ميس الرجيبي” حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

نوقش خلاله التعرض لعدد من المشاريع التى تم إنجازها في الفترة القريبة الماضية ،وتناول أيضاً مناقشة العراقيل والصعوبات التي واجهت مراحل تنفيذ هذه المشاريع.

وقد تعهدت الوزارة بالعمل للمساعدة في تذليل هذه الصعوبات في المستقبل والحرص على تطوير التعاون بين الطرفين.

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