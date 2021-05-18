الخليج العربي للنفط تجتمع لمناقشة الإلتزامات والديون القائمة على الشركة لصالح الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط

عقد رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط “أشرف محمد العبار” اليوم الثلاثاء اجتماعاً، مع عضو لجنة الإدارة للمالية والمواد والمخازن بالشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط “سلطان عبد العزيز العبيدي”.

تناول الاجتماع مناقشة الأعمال التي تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط لصالح شركة الخليج العربي للنفط وسير العمل بها ، كما تم أيضا مناقشة الإلتزامات والديون القائمة على الشركة لصالح الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط وتراكم هذه الإلتزامات خلال المدة الماضية .

ومن جهته أكد ” العبار ” على أن شركة الخليج العربي للنفط حريصه على دفع مستحقات الشركات الوطنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وكذلك دعمها حسب توجيهات المؤسسة الدائمة لدعم ومساندة الشركات التابعة للمؤسسة لتمكينها من الإستمرار في أعمالها وتقديم أفضل الخدمات للقطاع .

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