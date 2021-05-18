وزير الاقتصاد يبحث سبل معالجة مشاكل شركات القطاع الخاص

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع عدد من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص المنتسبين للغرف التجارية؛ العراقيل التي تُواجه القطاع الخاص، وسُبل معالجتها.

الاجتماع، الذي شارك فيه مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة والمستشار القانوني للوزير؛ تضمن مناقشة الصعوبات التي تُواجه رجال الأعمال، في أداء عملهم، وطرح المقترحات الهادفة إلى تذليل العقبات، والعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم كافة الخدمات مع الوزارة والجهات ذات الاختصاص، إضافةً إلى دعم الغرف التجارية بالمناطق، وتفعيل دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات.

وشدّد “الحويج” على أهمية دور غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق، في تحفيز الاستثمار مع الشريك الأجنبي، ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، خاصةً التي تعتمد على مواد خام محلية، تساهم في رفع الناتج المحلي.

وأوضح أن الوزارة باشرت وضع معايير وضوابط لتنظيم الغرف التجارية، بما يساهم في رفع مستوى أدائها، وإنجاز مهامها، بالشكل المطلوب.

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