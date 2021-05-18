صحيفة بريطانية : إنقاذ 400 لاجئ قبالة السواحل الليبية دون مساعدة من السلطات الأوروبية

قالت صحيفة” the star ” البريطانية : نقذ عمال الإنقاذ المدنيون من اللاجئين حياة أكثر من 400 شخص في 72 ساعة فقط في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​ دون مساعدة من السلطات البحرية الأوروبية.

نبهت منظمة الخط الساخن للطوارئ التي يديرها النشطاء طاقم السفينة Sea-Eye 4 إلى أن 50 شخصًا بحاجة إلى الإنقاذ عند وصولهم إلى منطقة البحث والإنقاذ الليبية

لكن كل ما وجدوه كان قاربًا خشبيًا فارغًا فقد محركه ، حسبما قال كاي إيشيلماير المتحدث باسم الجمعية الخيرية الألمانية لصحيفة the star البريطانية .

على الرغم من أن طائرة استطلاع تابعة لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية “فرونتكس ” كانت تحلق فوق القارب قبل وصول السفينة ، إلا أنها فشلت في الاتصال برجال الإنقاذ.

وقال : إيشيلماير كل شيء يشير إلى أن الأشخاص قد تم إعادتهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا من قبل ما يسمى بخفر السواحل الليبي “بمساعدة فرونتكس”.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة ، صفاء مسهلي على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم ، إن الدعم المقدم لكيانات المنطقة الإدارية الخاصة الليبية يجب أن يكون مشروطًا بعدم تعرض أي شخص للاحتجاز التعسفي أو التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان وفقا لما اورده الصحيفة البريطانية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية