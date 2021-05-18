صحيفة بريطانية : إنقاذ 400 لاجئ قبالة السواحل الليبية دون مساعدة من السلطات الأوروبية

قالت صحيفة” the star ” البريطانية : نقذ عمال الإنقاذ المدنيون من اللاجئين حياة أكثر من 400 شخص في 72 ساعة فقط في وسط البحر الأبيض المتوسط دون مساعدة من السلطات البحرية الأوروبية.
نبهت منظمة الخط الساخن للطوارئ التي يديرها النشطاء طاقم السفينة Sea-Eye 4 إلى أن 50 شخصًا بحاجة إلى الإنقاذ عند وصولهم إلى منطقة البحث والإنقاذ الليبية
لكن كل ما وجدوه كان قاربًا خشبيًا فارغًا فقد محركه ، حسبما قال كاي إيشيلماير المتحدث باسم الجمعية الخيرية الألمانية لصحيفة the star البريطانية .
على الرغم من أن طائرة استطلاع تابعة لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية “فرونتكس ” كانت تحلق فوق القارب قبل وصول السفينة ، إلا أنها فشلت في الاتصال برجال الإنقاذ.
وقال : إيشيلماير كل شيء يشير إلى أن الأشخاص قد تم إعادتهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا من قبل ما يسمى بخفر السواحل الليبي “بمساعدة فرونتكس”.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة ، صفاء مسهلي على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم ، إن الدعم المقدم لكيانات المنطقة الإدارية الخاصة الليبية يجب أن يكون مشروطًا بعدم تعرض أي شخص للاحتجاز التعسفي أو التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان وفقا لما اورده الصحيفة البريطانية .
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