الرعيض يجتمع مع السفير الجزائري لمناقشة المنتدى الاقتصادي الجزائري- الليبي

اجتمع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” مع السفير الجزائري لدى ليبيا “كمال عبدالقادر حجازي” بمقر الاتحاد لمناقشة التعاون الليبي الجزائري، وبحضور مندوب ادارة التعاون الدولي عن وزارة الخارجية “جمعه ارحومه” ورئيس الغرفة الليبية الفرنسية المشتركة “محمد بن وفاء” وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة مصراتة” هاني بادي” ومدير الشؤون الادارية والمالية بالاتحاد” محمد الشريف” المستشار القانوني للاتحاد “رمضان ابوقنيده” .

تناول الاجتماع مناقشة برنامج وأهداف المنتدى الاقتصادي الجزائري- الليبي الذي سينعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، كما بحث الطرفان التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات منها الزراعة الصحراوية، وكذلك تسهيل اجراءات انتقال البضائع والسلع بين الجانبين بدون أي قيود إلى جانب فتح المجال الجوي والربط البحري بين القطرين.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الجزائرية في مد شبكات غاز للمباني،وفتح المعبر الحدودي بين البلدين.

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