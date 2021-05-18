الشهوبي بحث مع السفير الإيطالي إجراءت استكمال مشروع مطار طرابلس الدولي

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء محمد الشهوبي اجتماعا مع جوزيبي بوتشينو سفير ايطاليا لدى ليبيا رفقة عددا من المسؤولين.
و تمحور الاجتماع الذي جمع الوفدين حول أخر المستجدات بخصوص المشاريع المراد البدء في تنفيذها و كذلك حول تسهيل الإجراءات الفنية و الأمنية و اللوجيستية لتنفيذ المشاريع و كذلك توفير الاحتياجات الضرورية لتشغيل المطارات و صيانتها .
وقام المهندس سامي العبش رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بزيارة لموقع مطار طرابلس الدولي للوقوف على الاحتياجات اللازمة للشروع في التنفيذ من قبل الشركة الايطالية .
أضف تعليقـك