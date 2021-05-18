إلغاء المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” هذا العام بسبب قيود مكافحة كورونا

بيرن في 18 مايو2021 ( وال)- أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، إلغاء اجتماع هذا العام 2021 الذي كان مقررًا عقده في أغسطس المقبل بسنغافورة، وذلك بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.

وأعرب المنظمون عن أملهم بأن يعقد الاجتماع المقبل للمنتدى في النصف الأول من عام 2022.

وقال البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس المنتدى ورئيسه في بيان بهذا الخصوص، أنه سيتم تحديد المكان والموعد النهائيين لاجتماع 2022 في وقت لاحق اعتمادًا على إعادة تقييم الوضع خلال الصيف. (وال) م ح

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