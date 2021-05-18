وزير الاقتصاد والتجارة يبحث مع عميد بلدية زوارة الأوضاع الاقتصادية بالمدينة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الثلاثاء اجتماعاً، مع عميد بلدية زوارة “حافظ بن ساسي، وبحضور وزير الدولة للشؤون المرأة” حورية الطرمال ” .

تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع استثمارية بالمدينة وصيانة وتطوير المرافق الصحية والخدمية وكذلك سُبل تطوير وتوسيع مطار زوارة والميناء البحري وميناء الصيد والتنمية الاقتصادية بالمدينة .

ومن جهته أكد الوزير على أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع منطقة تنمية وتطوير زوارة وبعض المناطق الحرة وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2010، وكذلكفتح فرص الإستثمار للقطاع الخاص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة .

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