شباب عاطلون عن العمل بالحوامد يقومون بوقفة احتجاجية أمام موقع شركة إيني للغاز

الحوامد 18 مايو 2021 ( وال )- قام مجموعة من شباب منطقة الحوامد الحاملين للشهادات العليا والمتوسطة العاطلين على العمل، بوقفة احتجاجية بموقع شركة إيني للغاز المجاور لمحطة” كهرباء الرويس الغازية “للمطالبة بحقوقهم في تمكينهم من العمل خاصةً وأن أغلبهم يحمل شهادات جامعية ذات تخصصات علمية في مجال عمل الشركة .

وأصدر المحتجون بيانا خلال هذه الوقفة متضمناً مطالبتهم بإيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل بالمنطقة ، وأمهل البيان ، الشركة مدة ثلاثة أيام من تاريخ أمس الإثنين، وإلا فإنه سيتم تصعيد الاعتصام حتى يتم النظر في مطالب شباب المنطقة. (وال)

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