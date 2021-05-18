حصري:بعد نجاح خطته بتوفير السيولة.. المركزي يكشف لصدى عن خطة هامة ستنفذ بداية الأسبوع القادم

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: بعد نجاح خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا طيلة أيام شهر رمضان سيعمل مصرف ليبيا المركزي بداية من الأسبوع القادم بتنفيذ خطة ممنهجة بالتنسيق مع المصارف التجارية لضمان توفر السيولة بشكل مستمر طيلة الأشهر القادمة وضمان صرف المرتبات وعلاوة الأبناء والزوجة نقداً.

وطمئن المصرف المركزي زبائن المصارف بتوفر أرصدة كبيرة من السيولة بخزائن المصارف تناهز 3 مليار دينار فضلاً عن توفر مخزون كبير من السيولة لدى المصرف المركزي ، وستضمن خطة المركزي ايصال السيولة بشكل سريع إلى مناطق الجنوب الليبي ومناطق الوسط وشرق البلاد ومناطق الجبل الغربي وسيقدم المصرف المركزي الدعم اللازم ووسائل النقل الجوي للمصارف التجارية .

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