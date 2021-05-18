اقتصاد

حصري:بعد نجاح خطته بتوفير السيولة.. المركزي يكشف لصدى عن خطة هامة ستنفذ بداية الأسبوع القادم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: بعد نجاح خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا طيلة أيام شهر رمضان سيعمل مصرف ليبيا المركزي بداية من الأسبوع القادم بتنفيذ خطة ممنهجة بالتنسيق مع المصارف التجارية لضمان توفر السيولة بشكل مستمر طيلة الأشهر القادمة وضمان صرف المرتبات وعلاوة الأبناء والزوجة نقداً.

وطمئن المصرف المركزي زبائن المصارف بتوفر أرصدة كبيرة من السيولة بخزائن المصارف تناهز 3 مليار دينار فضلاً عن توفر مخزون كبير من السيولة لدى المصرف المركزي ، وستضمن خطة المركزي ايصال السيولة بشكل سريع إلى مناطق الجنوب الليبي ومناطق الوسط وشرق البلاد ومناطق الجبل الغربي وسيقدم المصرف المركزي الدعم اللازم ووسائل النقل الجوي للمصارف التجارية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • هذا الموضوع يتحول للأدارة الرقابية لللمحاسبة المالية والشريعة ـ في البنك المركزي ـ الشئون الاجتماعية
    وتم البلاغ عن بعض الموظفات وموظفين في بعض البلديات والادارات مع اسماء متكررة باءرقام وطنية مختلفة ـ وارقام حسابات لاشخاص مفقودين حتى من تاورغاء وترهونة تم العمل عايها لتنزل في بنوك اشخاص أخرين منهم موظفات وموظفين ليبيين وغير ليبيين وربما تابعين لأحزاب خارجية عليهم شبهات بتمويل الفساد المالي والثراء الفاحش ـ بعد تولي المهام الادارية … فساد في المنظومة ـ والرقابة الليبية .
    وشئون الاوقاف بخصوص شئون وجوب الأنفاق للازواج على ازواجهم وابنائهم ـ الا في شروط تراجع مع الادارة القضائية . وخاصة في غياب الطيران المدني الليبي .

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  • سوْال لي شيوخ الاسلام
    هل يجوز لزوجة ان تنفق عليها وعلى ابناءها من الحكومة ماليا –
    في حالة وجود الزوج وهو يعمل ويتحصل على المال ..؟!!وهل يجوز في حالة طلب الزوجة للطلاق وحصانة الأبناء ..!! ان تتكلف الدولة بالاتفاق عليها
    وفي حالة ان الزوجة غير ليبية هل يجوز للدولة منح الزوج الليبي هو وزوجته امًوال للصرف على ابناءهم من ميزانية الدولة .؟!! وهل يعتبر ربا او مال سحت وحرام
    وفي حالة اكتشاف تزوير في البيانات او عقود الزواج كيف يتم التعامل مع القضية والأبناء ..!!!

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