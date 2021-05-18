رسوا ناقلة نفطية لشحن مليون برميل من رصيف ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق رسوا الناقلة النفطية “سي جارنت” على رصيف ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها للصين.

المصدر قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن الإنتاج وصل اليوم إلى 240 ألف برميل، والذي يتم استلامه من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وتتم عمليات التصدير والشحن وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

كما أن الشركة تضع في أولوياتها الحفاظ على البيئة ولم تسجل أي حالات تلوث في الميناء .