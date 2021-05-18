الشركة العامة للكهرباء : ظاهرة الاعتداءات على الشبكة مستمرة ونناشد الجهات الأمنية بسرعة التدخل

طرابلس 18 مايو 2021 ( وال )- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء، تعرض خط نقل مشروع الأبقار القره بوللي من محطة 30 اللدائن للاعتداء بمنطقة البشينات ( الكسارة ) وسرقة أسلاك نحاس ضغط عالي مسافة ( 3000 متر) .

وأوضحت الشركة في إيجاز صحفي عبر صفحتها الرسمية أن خط نقل النخيل من 30 اللدائن، تعرض هو أيضًا للاعتداء وسرقة أسلاك بمسافة ( 600 متر )، مما أدى إلى فقد التغذية على نحو ( 112 ) محولا وانقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين والمصانع والمزارع .

وناشدت الشركة في إيجازها الصحفي؛ الجهات المعنية بسرعة التدخل ومساندة الشركة لحماية الشبكة الكهربائية من العابثين بها.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تنعكس أضرارها على المواطنين بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، كما سينعكس سلبًا على الشركة العامة للكهرباء، كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة .(وال)

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