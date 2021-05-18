وزير المواصلات يبحث مع سفير ايطاليا لدى ليبيا آخر المستجدات المتعلقة بعدة مشاريع

اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء مع سفير جمهورية ايطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” والمستشار التجاري بالسفارة “ميكائيلي روسي” ووفد يمثل هيئة الطيران المدني الايطالي وكذلك رئيس مجلس إدارة ائتلاف الشركات المنفذة لمطار طرابلس الدولي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بخصوص المشاريع المراد البدء في تنفيذها وتسهيل الإجراءات الفنية والأمنية واللوجيستية لتنفيذ المشاريع وتتمثل هذه المشاريع في مشروع تنفيذ مطار طرابلس الدولي ومشروع تنفيذ الطريق السريع ( راس اجدير – امساعد ).

بالإضافة إلى تدريب العناصر الوطنية في مجال السلامة الجوية و التفتيش الأمني للمطارات وكذلك توفير الاحتياجات الضرورية لتشغيل المطارات وصيانتها .

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