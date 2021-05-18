وزير الإسكان والتعمير يبحث مع أعيان ورشفانة تفعيل بعض المشاريع المتوقفة بالبلدية

طرابلس 18 مايو 2021 ( وال )- التقى وزير الإسكان والتعمير ” أبو بكر محمد الغاوي ” بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، أعيان منطقة ورشفانة لمناقشة المختنقات التي تُواجه المشاريع القائمة في البلدية.

وقد تم خلال هذا اللقاء بحث إمكانية تفعيل بعض المشاريع المتوقفة والهامة التي تعتبر نقطة تحول في أعمار المنطقة، ومنها آبار المياه وإعادة صيانتها، وصيانة بعض الطرق .

كما ناقش اللقاء سرعة استكمال الوحدات السكنية الموجودة، وإمكانية إنشاء وحدات سكنية جديدة، كما تم التطرق أيضًا إلى كيفية حل المختنقات الموجودة حاليا بالطرق .

وأكد الوزير أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار إلى ما تم مناقشته خلال هذا اللقاء والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للاختصاص والمتابعة. (وال)

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