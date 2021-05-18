صحيفة تركية: على تركيا وفلسطين إبرام صفقة بحرية على غرار ليبيا

دعت صحيفة يني شفق التركية أمس تركيا إلى تنفيذ اتفاقية منطقة بحرية من خلال توقيع اتفاق مع فلسطين للحصول على حقوق المياه والطاقة قبالة الأراضي الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة فإنه يجب على تركيا التوقيع على اتفاقية ولاية بحرية مع قطاع غزة المحاصر على غرار ما أبرمته مع ليبيا لتقوية يد الفلسطينيين في المجال الدولي وتحفيز الدول الأخرى على توقيع صفقات معهم.

وقال البروفيسور جهاد يايجي اللواء البحري التركي السابق ورئيس البحرية التركية بتوقيع مثل هذا الاتفاق ، سيحصل الشعب الفلسطيني على منطقة بحرية تبلغ مساحتها 10200 كيلومتر مربع ، مما سيمهد الطريق أمامه لاستخدام جميع الموارد في البحر وفقاً للصحيفة.

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