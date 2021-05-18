مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن مستعدة لإعادة فتح سفارتها في ليبيا

إلتقى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود برئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة وأكد دعم الولايات المتحدة الكامل لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال هود إن الولايات المتحدة تأمل في أن يتوصل الليبيون قريبا إلى اتفاق حول الآلية الدستورية للانتخابات المقبلة.

وأضاف أن أمريكا مستعدة لإعادة فتح سفارتها في ليبيا لكن العملية ستستغرق وقتًا وتتطلب الكثير من الخدمات اللوجستية .

وأعلن في اشارة إلى منقوش سنقوم بزيارتها بشكل متكرر وسنقوم بدعوة سعادتها إلى واشنطن وفقا لما أوردته وكالة رويترز .

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