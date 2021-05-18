وكيل وزارة النفط والغاز :خطط المؤسسة الوطنية للنفط لمواجهة عمليات التهريب وتأمين الوقود للمناطق الجنوبية جادة وفعالة

اجتمع وكيل وزارة النفط والغاز “رفعت العبار” يوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف ورئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط.
حيث تناول الاجتماع الترتيبات بين المؤسسة وشركة البريقة وسبل توفير الوقود للمناطق الجنوبية وتم أيضاً مناقشة الاستعدادات الجارية من قبل شركة البريقة لإيصال الوقود للمناطق الجنوبية.
وقال العبار: تولي حكومة الوحدة الوطنية أولوية قصوى للمناطق الجنوبية التي عانت من شح الوقود لأسباب أمنية بحثه.
وأضاف بالقول: لقد أطلعت على خطط المؤسسة في القادم من الشهور لمواجهة عمليات التهريب وتأمين الوقود للمناطق الجنوبية وتأكد لي أنها خطط جادة وفعالة وسيتم الإفصاح عنها في حينه .
هذا وقد استعرض رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط خطط وبرامج الشركة لضمان إيصال الوقود إلى مستحقيه .
كما استعرض بالشرح منظومة عمل الشركة بدءً من المستودعات ومروراً بشركات التوزيع وصولًا للمستهلك النهائي ، إضافة إلى الأنشطة الهامة والمتمثلة في التسهيلات الخاصة بالمطارات لتزويد الطائرات في مجال النقل الجوي بكافة الاحتياجات في المواعيد المبرمجة.
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