وكيل وزارة النفط والغاز :خطط المؤسسة الوطنية للنفط لمواجهة عمليات التهريب وتأمين الوقود للمناطق الجنوبية جادة وفعالة

اجتمع وكيل وزارة النفط والغاز “رفعت العبار” يوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف ورئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط.

حيث تناول الاجتماع الترتيبات بين المؤسسة وشركة البريقة وسبل توفير الوقود للمناطق الجنوبية وتم أيضاً مناقشة الاستعدادات الجارية من قبل شركة البريقة لإيصال الوقود للمناطق الجنوبية.

وقال العبار: تولي حكومة الوحدة الوطنية أولوية قصوى للمناطق الجنوبية التي عانت من شح الوقود لأسباب أمنية بحثه.

وأضاف بالقول: لقد أطلعت على خطط المؤسسة في القادم من الشهور لمواجهة عمليات التهريب وتأمين الوقود للمناطق الجنوبية وتأكد لي أنها خطط جادة وفعالة وسيتم الإفصاح عنها في حينه .

هذا وقد استعرض رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط خطط وبرامج الشركة لضمان إيصال الوقود إلى مستحقيه .

كما استعرض بالشرح منظومة عمل الشركة بدءً من المستودعات ومروراً بشركات التوزيع وصولًا للمستهلك النهائي ، إضافة إلى الأنشطة الهامة والمتمثلة في التسهيلات الخاصة بالمطارات لتزويد الطائرات في مجال النقل الجوي بكافة الاحتياجات في المواعيد المبرمجة.

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