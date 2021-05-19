بالتفصيل.. تعرف على بنود وقيمة ميزانية ليبيا 2021 ومستجدات تعديلها من قبل حكومة الوحدة الوطنية

أحالت حكومة الوحدة الوطنية التعديلات الأخيرة التي جرت على ميزانية ليبيا 2021 إلى مجلس النواب الليبي حيث أن قيمة الميزانية الليبية المعدلة بلغت 93,878 مليار .

وتضمنت الميزانية المعدلة في البند الاول ما قيمته أكثر من 34,674 مليار دينار مرتبات ، فيما بلغت قيمة النفقات التسييرية والتشغيلية أكثر من 12,603 مليار دينار، ومشروعات وبرامج التنمية 20 مليار دينار ، ونفقات الدعم 22,600 مليار دينار ، ونفقات الطوارئ 4 مليار دينار .

فيما توقعت الحكومة ان يبلغ قيمة الايرادات العامة أكثر من 109.734 مليار دينار، مع فائض ميزانية يبلغ أكثر من 15.856 مليار دينار.

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