اقتصاد

بيتكوين تتراجع إلى أدنى مستوياتها بنسبة 9%

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت العملة الرقمية بيتكوين لأدنى مستوى لها خلال 14 أسبوعًا في تداولات صباح اليوم الأربعاء لتسجل عند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت ليبيا مستويات الـ 39 ألف دولار بنسبة تراجع 9% بالمقارنة مع التداولات المسائية أمس الثلاثاء

وبدأت بتكون منذ نحو شهر بالهبوط التدريجي من أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما سجلت في منتصف أبريل الماضي مستويات 64 ألف دولار لبتكوين الواحدة بعدما سمحت شركة تيسلا للسيارات الكهربائية بشراء سيارتها بالبتكوين قبل أن يتراجع الرئيس التنفيذي إيلون ماسك عن القرار

ماسك برر عبر تغريدات متتالية الايام الماضية سبب توقف تيسلا عن قبول بتكوين إذ قال إن الأمر يعود للأضرار البيئية الناتجة عن عمليات التعدين وما يتعارض مع رؤية الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للطبيعة

فيما أكد خلال تغريدات أخرى بأن تيسلا لن تبيع ما تملكه من البتكوين والتي تعادل قيمتها مليار وخمسمئة مليون دولار

تراجع قيمة البتكوين تسبب في هبوط قيمتها السوقية خلال مايو الجاري بالمقارنة على أساس شهري لتسجل بذلك 800 مليار دولار لتحقق خسارة قدرها 300مليار دولار ولكنها مازالت تتربع على عرش العملات الرقمية وبفارق نحو 400 مليار دولار على ثاني أكبر عملة رقمية وهي الليثيوم التي سجلت قيمتها عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت ليبيا 3000 دولار

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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