اقتصاد

وزارة الاقتصاد تبحث إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في زوارة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي وبمشاركة وزير الدولة للشؤون المرأة حورية الطرمال الأوضاع الاقتصادية بمدينة زوارة.

كما تضمن الاجتماع مناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع استثمارية بالمدينة وصيانة المرافق الصحية والخدمية وتطوير وتوسعة مطار زوارة وميناء الصيد البحري.

من جهته أكد الحويج على أن وزارته تعمل على تنفيذ مشروع تنمية وتطوير منطقة زوارة وبعض المناطق الحرة وفتح فرص الاستثمار للقطاع الخاص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة مضيفاً أن تنفيذ هذا المشروع سيسهم في توطين الصناعات بالمنطقة ورفع مستوى المعيشة للمواطن وتوفير فرص عمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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